Drugskoppel laat jonge moeder creperen na overdosis fentanyl: 30 maanden cel

Brugge / Oostende - Een Oostends drugskoppel is in de Brugse rechtbank veroordeeld tot 30 maanden effectieve celstraf voor zijn aandeel in de fatale overdosis fentanyl bij een 33-jarige vrouw.

Mike D. (30) en zijn lief Bo H. (30) zagen het slachtoffer op woensdag 4 april liggen in een kraakpand in de Sint-Paulusstraat in Oostende. Omdat de 33-jarige F.V. op dat moment nog ademde, lieten D. en H. haar liggen. Maar toen ze twee dagen later opnieuw in het kraakpand kwamen was de jonge vrouw dood. Toch zou het nog tot maandag 9 april duren vooraleer D. en H. alarm sloegen. “Door hun eigen zware drugsverleden wilden ze de hulpdiensten niet bellen, zelfs niet anoniem. Ze lieten die vrouw aan haar lot over om hun eigen vel te redden”, aldus de procureur tijdens de pleidooien.

Op het moment dat hulpdiensten aan het kraakpand arriveerden lag het slachtoffer tussen 39 lege verpakkingen van Durogesic, een pijnstillende pleister die fentanyl bevat. Fentanyl is gelijkaardig aan morfine, maar dan vele malen krachtiger waardoor het zwaar in trek is bij heroïneverslaafden. F.V. kon op basis van een tatoeage geïdentificeerd worden.

Mike D. en Bo H., die eerder al straffen kregen opgelegd voor drugsfeiten en diefstallen, werden maandag schuldig bevonden aan schuldig verzuim en het leveren van de pleisters. Enkel dat laatste zijn ze altijd blijven ontkennen. Maar volgens de procureur stond het vast dat D. en H. de dodelijke pleisters leverden. “Onderzoek wees uit dat ze tussen januari en maart samen liefst 1.130 fentanylpleisters hadden aangekocht. Dat was duidelijk niet enkel voor eigen gebruik”, klonk het tijdens het proces. De verdediging was echter een andere mening toegedaan. “Gelijk wie kon die pleisters aan het slachtoffer geleverd hebben. Het slachtoffer had nota bene een paar weken voor haar dood zelf nog zo’n pleisters aangekocht bij een apotheker”, aldus advocaat Jan Dekersgieter.

De nabestaanden, onder wie de moeder en de twaalfjarige dochter van F.V., kregen een schadevergoeding toegekend. Toch zullen D. en H. daar maar een vijfde van moeten betalen. De rechter oordeelde immers dat het slachtoffer voor vier vijfden verantwoordelijk was voor haar eigen dood.