Pleeggezinnen krijgen meer pleegzorgverlof

Brussel - Pleegzorgouders en adoptieouders krijgen vanaf 1 januari recht op zes weken verlof per ouder wanneer ze een kind in hun gezin opvangen. Vanaf 2019 komt daar om de twee jaar nog een week bij met een maximum van vijf bijkomende weken tegen 2027. Dat is een van de maatregelen die federaal minister van Werk Kris Peeters (CD&V) neemt om pleegouders meer ondersteuning te bieden.

“Pleegzorg is de te verkiezen gezinsvorm voor kinderen en jongeren die niet langer thuis kunnen opgroeien. Jaar na jaar zien we een groei”, zegt Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, maandag in een persbericht. In 2017 verbleven in Vlaanderen 7.568 kinderen en jongeren in een pleeggezin. Dit is een stijging met meer dan 1.000 kinderen en jongeren die in een pleeggezin terecht kunnen en dit op 2 jaar tijd. De groei zet zich door in alle vormen van pleegzorg.

Om pleegouders te ondersteunen, werkte Vandeurzens partijgenoot en federaal minister Kris Peeters een aantal maatregelen uit. Zo zullen pleegzorgouders en adoptieouders vanaf 1 januari recht krijgen op zes weken verlof per ouder, bij onthaal van een kind in hun gezin, ongeacht de leeftijd van het (minderjarige) kind. Vanaf 2019 komt daar om de twee jaar nog een week bij met een maximum van vijf bijkomende weken tegen 2027. Die bijkomende weken kunnen de pleeg- of adoptieouders onder elkaar verdelen.

Ook zullen pleegzorgverlof en adoptieverlof meegeteld worden voor periode die in aanmerking komt voor de winstpremie die ondernemingen hun werknemers geven om hen te laten delen in de winst. Deze maatregel, die donderdag al goedgekeurd werd in de federale Kamer, zorgt ervoor dat het opnemen van pleegzorgverlof er niet langer voor zorgt dat ouders een lagere winstpremie krijgen.

Een andere maatregel, die eveneens donderdag bekrachtigd werd, voorziet in een forse uitbreiding van het aantal ouders van een kind met een handicap die zullen kunnen genieten van dubbel adoptieverlof en ouderschapsverlof tot 21 jaar. Dat komt omdat er voortaan rekening wordt gehouden met alle dimensies van de handicap.

In het persbericht dat hij maandag met Peeters verspreidde, herhaalt Vandeurzen dat de Vlaamse regering voor 2019 nog eens 55 miljoen euro uittrekt voor de verdere versterking en groei van de jeugdhulp.