Eerste najaarsstorm laat zware sporen na op onze stranden

Oostende / Middelkerke / Bredene - De storm van afgelopen weekend heeft verschillende plaatsen aan de kust zwaar geteisterd: de stranden in Bredene zijn afgekalfd en de kustbaan werd afgesloten door zandophopingen

Het Bredense strand had erg te lijden onder de stormen van dit weekend: het strand werd, tot op enkele meters van de duinen, weggeslagen met zandkliffen tot gevolg. “Het hele Bredense strand is getroffen. Van aan de Twins tot vlak voor strandpost 6 aan het naaktstrand. De zone aan post 4 is er het ergst aan toe”, zegt burgemeester Steve Vandenberghe die maandagmorgen zelf poolshoogte ging nemen.

“We zullen nu de bevoegde diensten vragen om de nodige beveiligingswerken uit te voeren zodat het strand ook deze winter toch kan gebruikt worden.” Maar in de bekende zandopspuitingswerken, zoals die vaak in het voorjaar plaatsvinden na de ergste stormen, gelooft Vandenberghe niet : “Het is hoog tijd dat Vlaanderen de kustbescherming ten gronde aanpakt. Er is sterke twijfel of de huidige kustverdediging op lange termijn effectief en betaalbaar blijft want die zandopspuitingen zijn duur. Er is nood een aan een structurele oplossing en in Brussel maakt men geen haast met die plannen.”

De felle rukwinden zorgden op de kustbaan tussen Oostende en Middelkerke ook voor problemen: door opgewaaid zand was de baan geruime tijd afgesloten voor alle verkeer.