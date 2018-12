Na een woelig weekend is er nu dan toch sprake van een nieuwe regering. N-VA behoort tot de oppositie, regering-Michel II bestaat uit MR, Open VLD en CD&V. Hoe moet het nu verder met deze minderheidsregering? En in hoeverre is deze oranje-blauwe coalitie nog in staat om zaken te realiseren? Onze hoofdredacteur Liesbeth Van Impe legt het uit voor onze camera.