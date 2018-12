De Backer: “Mijn rol in coalitiegesprekken Antwerpen blijft onveranderd”

Antwerpen - Volgens kersvers minister Philippe De Backer (Open VLD) lopen de gesprekken tussen N-VA, Open VLD en SP.A in Antwerpen ondanks de regeringscrisis ongehinderd verder. Dat heeft hij gezegd na nieuwe onderhandelingen op maandag. Zijn rol als kopman van de Open VLD daar blijft, ondanks zijn promotie in de federale regering, onveranderd.

Maandag vonden in Antwerpen nieuwe gesprekken plaats tussen de N-VA, de Open VLD en SP.A. Volgens De Backer hebben de onderhandelingen geen vertraging opgelopen door de situatie in Brussel. “Ook vorige week waren er gesprekken in Antwerpen”, zegt hij. “Ik heb er slechts één moeten missen door de ministerraad op donderdag.”

Na de exit van de N-VA komen er voor De Backer bovenop de taken die hij uitvoert als staatssecretaris heel wat bevoegdheden bij. Toch zegt de 40-jarige De Backer dat zijn rol in Antwerpen onveranderd blijft. “Ik wil de coalitiegesprekken tot een goed einde brengen.” Hij hoopt nog dit jaar tot een akkoord te komen. Zijn plaats in de gemeenteraad neemt De Backer in ieder geval op.

Volgens De Backer is er tijdens de gesprekken nog niet gepraat over de verdeling van schepenposten. “We zijn nog volop met het inhoudelijke bezig.”

De N-VA- en SP.A-kopstukken in Antwerpen onthielden zich maandag van commentaar. “De onderhandelingen lopen in alle discretie”, wou Johan Vermant, woordvoerder van burgemeester De Wever, kwijt.