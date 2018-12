Nog eens dertigtal treinstellen wordt gecontroleerd op asbest

Spoorwegmaatschappij NMBS zal nog tests uitvoeren op de overige treinstellen uit dezelfde reeks als diegene waar asbest in is aangetroffen. Dat meldt woordvoerder Dimitri Temmerman maandag. Hij benadrukt dat het personeel is ingelicht en dat de kwestie volgende week ook besproken wordt op het maandelijkse Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk.

Onlangs werden sporen van asbest aangetroffen in een afgesloten technische ruimte van twee Sprinter-motorstellen, op een totaal van twintig geteste stellen. In de reizigerscompartimenten van beide treinen werd geen asbest aangetroffen. Uit bijkomende tests blijkt dat er ook in de lucht geen vezels zijn vrijgekomen.

In totaal nog eens 31 stellen van hetzelfde type zullen onderzocht worden.

Bij de treinbegeleiders heerst er volgens de socialistische vakbond onrust en Philippe Dubois, vakbondssecretaris bij de Brusselse afdeling, had onder meer opgeroepen om “onmiddellijk” het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk bijeen te roepen. Volgens de NMBS is het personeel de afgelopen dagen op de hoogte gebracht en vindt het Comité volgende week plaats.