België hinkt weer wat verder achterop inzake online shoppen

België staat op de 28ste stek in de nieuwe rangschikking voor e-commerce van de UNCTAD, de Conferentie voor Handel en Ontwikkeling van de Verenigde Naties. Ons land verliest zo zes plaatsen. In de top tien staan acht Europese landen, waarvan vijf EU-landen, met Nederland als nieuwe primus op de ranglijst.

De UNCTAD distilleert de ranking die aangeeft in hoeverre landen klaar zijn voor e-commerce en ervoor openstaan jaarlijks op basis van vier indicatoren: gebruik van het internet, het aantal mensen met een bankrekening, het aantal beveiligde internetservers en de betrouwbaarheid van de postdiensten. België verliest in de ranglijst 2018 tegenover een jaar eerder een aantal punten voor betrouwbaarheid van de postdiensten en het aantal beveiligde servers per miljoen inwoners. Voor het aantal internetgebruikers en mensen met bankrekening is er nog een lichte stijging.

Nederland stoot Luxemburg van de troon, dat naar de 19e plaats zakt onder invloed van de postbetrouwbaarheid. Singapore staat op de tweede plaats, voor Zwitserland. Het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen vervolledigen de top vijf, gevolgd door IJsland, Ierland, Zweden, Nieuw-Zeeland en Denemarken. Duitsland landt op plaats 16, Frankrijk op 23. België is de 16e EU-lidstaat in de ranking.

De ranglijst telt 151 landen. Achteraan bengelen vooral de Afrikaanse landen, met Niger als rode lantaarn, voor Tsjaad.