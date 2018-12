Atlético-verdediger Godin neemt Zuid-Amerikaanse thee mate mee naar België

Opvallend beeld toen de delegatie van Atlético Madrid maandagmiddag neerstreek in Oostende voor de Champions League-match tegen Club Brugge van dinsdagavond: verdediger Diego Godin had zowaar zijn eigen ‘mate’ mee op het vliegtuig naar België genomen, inclusief thermos met water.

Mate is een opwekkende thee die erg populair is in Zuid-Amerika. Vooral in Argentinië en Uruguay, het thuisland van Godin, wordt het goedje veelvuldig gedronken.