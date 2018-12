Ex-Anderlecht-trainer John van den Brom na vijf jaar weg bij AZ

John van den Brom stopt aan het einde van dit seizoen als trainer van Eredivisie-club AZ. De Alkmaarse club bevestigde maandag dat in gezamenlijk overleg is besloten uit elkaar te gaan. Van den Brom is sinds 2014 werkzaam bij AZ. Zijn opvolger is ook al bekend: de huidige assistent Arne Slot.

Van den Brom, wiens contract komende zomer afloopt, volgde in september 2014 Marco van Basten op. Geen trainer was ooit langer werkzaam bij AZ. “Ik ben trots dat ik als langstzittende trainer de boeken inga”, aldus de oud-coach van Anderlecht (2012-2014). “De afgelopen vijf jaar heb ik mooie seizoenen beleefd bij AZ. Maar het is nog te vroeg om terug te blikken. Vanaf heden gaat de focus weer op dit seizoen. We gaan er de komende maanden alles aan doen om het seizoen ‘AZ-waardig’ af te sluiten.”