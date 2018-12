Is deze regering in strijd met de grondwet? Kan Michel wel zomaar verder regeren? Specialisten geven antwoorden

Nu de Zweedse coalitie getransformeerd is tot een oranje-blauwe regering, bevindt ons land zich in een uitzonderlijke situatie. Volgens velen, niet het minst bij N-VA, is de regering zelfs in strijd met de grondwet. Maar is dat zo? Kan Michel I zomaar verdergaan in Michel II? Grondwetspecialisten bieden de antwoorden op vragen die momenteel de Wetstraat in de ban houden.