Matras vliegt in brand in erotisch massagesalon

Roeselare - In Roeselare brak er maandagmiddag brand uit in een erotisch massagesalon. Een meisje werd overgebracht naar het ziekenhuis met lichte brandwonden aan de handen en omdat ze rook had ingehaleerd.

Het vuur ontstond accidenteel, vermoedelijk door een omgevallen kaars. Toen de brandweer aankwam, was iedereen al buiten. Op de bovenverdieping stond een matras in lichterlaaie. De brandweer had de vlammen snel geblust en bracht de matras naar buiten. Er was wel veel rook en die was ook binnen gedrongen in de valse ruimte onder de nok van het dak. Het leek alsof het dak ook in brand stond, maar dat bleek na een controle - door een opening te maken in het plafond - niet het geval. Een van de meisjes die brandwonden had opgelopen aan de handen en die rook had ingeademd werd ter verzorging naar het ziekenhuis gebracht.