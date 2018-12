Mee in één minuut: Michel keurt migratiepact goed, leerlingen dreigen met aanslag en cadeau van Eén

Het Verenigd Koninkrijk heeft naast een 'deal' of 'no deal' ook de optie het hele brexitproces te annuleren en gewoon EU-lid te blijven , zo oordeelde het Europees Hof van Justitie maandag. Later op de dag werd bekend dat de Britse premier Theresa May de belangrijke stemming over de kwestie in het Lagerhuis, die gepland staat voor dinsdag, uit te stellen