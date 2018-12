Club-Atlético verhuist door “De Slimste Mens Ter Wereld”

Schrik niet als u morgen even moet zoeken naar Club Brugge-Atlético Madrid op tv. De zesde en laatste groepswedstrijd van Club Brugge in de Champions League zal niet op Q2 of Vier, maar op Zes uitgezonden worden.

De hele campagne lang werden de wedstrijden van Club in de Champions League netjes verdeeld tussen Q2 en Vier, die beiden de rechten gekocht hadden. De laatste wedstrijd was weer voor Vier, maar daar zitten ze uitgerekend deze week in de finaleweek van “De Slimste Mens Ter Wereld”. Hierdoor verhuist de partij naar zusterkanaal Zes, online is de match dan weer op vier.be te volgen. Voor Telenetklanten wordt het afstemmen op nummer 14, wie klant is bij Proximus zapt best naar nummer 16.