Opmerkelijk filmpje van Mechelse school al meer dan 50.000 keer bekeken

Mechelen - Een filmpje van de leerlingen van het zesde jaar LO & Sport van de Mechelse school BimSem gaat momenteel viraal. Op enkele dagen tijd werd het filmpje op Twitter al ruim 50.000 keer bekeken.

In het filmpje gooien twaalf leerlingen achter elkaar een basketbal tegen het bord. Ze doen dit nadat ze eerst op een trampoline springen. De allerlaatste gooit de bal uiteindelijk in de ring, tot groot jolijt van zijn klasgenoten.

“Ik bedacht het spelletje voor het vak Bewegingsagogiek”, zegt Victor Verbeeck. “Maar meestal deden we het maar met twee personen. Het leek ons wel leuk om het eens met de hele klas te doen. Van onze leerkracht kregen we één kans. Als het dan ook nog helemaal lukt, dan is dat natuurlijk fantastisch.”

Nieuwe plannen

De leerlingen beslisten daarop om het filmpje op sociale media te zetten. “Ik zette het op Twitter”, zegt Kenzo De Cuyper. “Maar dat was eigenlijk maar om te lachen. Tot het plots enorm populair werd. Momenteel is het al bijna 700 keer geretweet en al meer dan 54.000 keer bekeken. Dat hadden we absoluut niet verwacht. Maar intussen broeden we al op nieuwe plannen. Na de examens willen we met de hele klas iets doen dat nog spectaculairder is.”

Klastitularis Kris Van Aelst is best trots op zijn leerlingen. “Toen ik het filmpje voor het eerst zag, was ik aangenaam verrast”, zegt hij. “Als ze maar onnozel doen, dan kunnen ze heel veel.”