Lionel Messi schitterde met heerlijke vrije trappen, maar de beste van allemaal heeft u mogelijk gemist

Fenomenaal. Een beter woord bestond er niet voor de prestatie van Lionel Messi in de Catalaanse derby tegen Espanyol. De ster van FC Barcelona schitterde namelijk met twee heerlijke vrije trappen in de 0-4-zege. De beste van het weekend? Daar denken ze in Italië anders over.

Wie de vrije trappen van Messi heeft gemist...

In de Serie A kwam promovendus Parma niet verder dan een 1-1-gelijkspel tegen rode lantaarn Chievo Verona. Maar toch werd er na afloop veel gesproken over de partij in het Stadio Ennio Tardini. Verdediger Bruno Alves, 37 intussen en ex-speler van onder andere FC Porto en Zenit, had namelijk een wondermooie vrije trap gescoord. Beter dan die van Messi? Oordeel zelf.