In Mexico is de Popocatepetl uitgebarsten. De vulkaan kwam tot twee keer toe met een spectaculaire ontploffing tot uitbarsten. Het is een van de meest actieve vulkanen ter wereld. Er vielen geen slachtoffers.

bekijk ook

Dronebeelden tonen uitgebarste vulkaan

Grote rotsen komen bijna op boot vol toeristen terecht tijdens uitbarsting vulkaan