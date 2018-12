Politie opent onderzoek naar twee artsen voor onvrijwillige doodslag op Italiaans international Davide Astori

De Italiaanse politie opent een onderzoek voor onvrijwillige doodslag naar twee artsen in verband met de dood van voetballer Davide Astori. De artsen hadden in hun medische rapporten de 31-jarige kapitein van Fiorentina fit verklaard ondanks duidelijke hartafwijkingen. Zo bevestigt het parket van Firenze. Davide Astori werd op 4 maart 2018 dood aangetroffen in zijn hotelkamer voor een wedstrijd.

Het onderzoek naar de twee artsen, die in publieke instellingen in Cagliari en Firenze werken, komt er nadat een Florentijnse krant twee elektrocardiogrammen van de voormalige Italiaanse international publiceerde. Beide cardiogrammen, die dateren van juli 2016 en 2017, tonen duidelijk dat er iets mis was met het hart van Astori.

De autopsie stelde dat Astori is overleden als gevolg van een tachyaritmie, een abnormale versnelling van de hartslag. De eerste onderzoeken onmiddellijk na het overlijden hadden in tegenstelling geconcludeerd dat een “waarschijnlijke bradyaritmie”, een vertraging van het hart, had geleid tot het tragische voorval.

Davide Astori droeg 14 keer het shirt van de Italiaanse nationale ploeg. Alvorens hij kapitein werd van Fiorentina, speelde Astori bij AS Roma, AC Milaan en Cagliari. Zijn overlijden dompelde de Italiaanse voetbalwereld in diepe rouw. Fiorentina en ex-club Cagliari beslisten, als eerbetoon aan de centrale verdediger, dat zijn rugnummer 13 nooit meer door iemand anders gedragen zal worden.