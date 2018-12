Gewezen N-VA’ster aan collega’s: “Vind je N-VA te extreemrechts, word dan ook onafhankelijk”

N-VA’ster Helen Nijs roep in een opmerkelijke open brief haar collega-verkozenen op haar voorbeeld te volgen. Toch zij die niet akkoord gaan met de “extreemrechtse ideologie die N-VA vandaag uitdraagt.” Nijs roept op om als onafhankelijke te zetelen. Hieronder haar open brief.

Helen Nijs kwam bij de gemeenteraardsverkiezingen van 2012 op voor de N-VA in Aarschot. Ze raakte verkozen in de gemeenteraad. Ze legde de eed echter niet af als N-VA’ster maar als onafhankelijke. Haar breuk met de partij kwam er naar eigen zeggen nadat ze oog in oog had gestaan met vluchtelingen in Duinkerke en in het Brusselse Maximiliaanpark. “Mijn stap is de meest logische als mens. Ik wil recht in mijn schoenen kunnen staan wanneer mijn kinderen me later vragen: Wat heb jij gedaan tijdens de vluchtelingencrisis, mama?”

Nu roept ze andere N-VA-verkozenen op hetzelfde te doen in een open brief. Hieronder de tekst van de brief.

Felicitaties met uw verkiezing. Ook ik werd de vorige legislatuur verkozen als gemeenteraadslid op de lijst van N-VA, te Aarschot. Daarom richt ik me tot u.

Binnenkort ga je de eed afleggen als gemeenteraadslid voor N-VA. Maar heb je de laatste weken ook de wenkbrauwen gefronst bij de rechtse haatcampagnes die N-VA voert en die het land verdelen? Staan de normen en waarden die N-VA vandaag uitdraagt nog voor jouw waarden en normen? Zijn dit de punten waarvoor je campagne hebt gevoerd, is dit wat je wil vertegenwoordigen?

Word onafhankelijk

Ik wil een suggestie doen bij de minste twijfel die je hebt over de extreemrechtse ideologie die N-VA vandaag uitdraagt en die niet de ideologie is waarmee ze is gestart. Als je je daar niet in kan herkennen, hoef je niet te zetelen voor deze partij. Je kan namelijk ook de eed af te leggen als onafhankelijk gemeenteraadslid. Dit kan zonder enig probleem en is wettelijk voorzien. het volstaat dat je aan de voorzitter van de gemeenteraad meldt dat je als onafhankelijke wil zetelen.

Verandering is nodig. Mensen kunnen en mogen veranderen. Ook daar schuilt de kracht van verandering.

Ook ik heb vorige legislatuur gekozen om niet voor N-VA te zetelen maar om als onafhankelijk gemeenteraadslid mijn eed af te leggen in de gemeenteraad van Aarschot. Ik wou niet zetelen voor een partij die constant bezig was met het stigmatiseren van vluchtelingen en migranten om de rechtse achterban te plezieren. Daarvoor had ik geen campagne gevoerd en daarvoor was ik niet verkozen.

Haat prediken

N-VA is vandaag uitgegroeid tot een radicaal rechtse partij die haat predikt en twittert. Een gevaarlijke partij die polariseert i.p.v. verbindt. Door te zetelen als gemeenteraadslid voor N-VA, maak je deel uit van de verrechtsing die ons land overspoelt met onverdraagzaamheid, nationalisme en racisme. Als onafhankelijk gemeenteraadslid, neem je daar duidelijk afstand van.

Als mama van 4 kinderen maak ik mij grote zorgen over de evolutie van N-VA en onze samenleving. De samenleving verruwt en verhardt. Daar moeten we met zijn allen tegen in actie komen.

Ook jij hebt die keuze.