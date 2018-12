“Tamme” everzwijnen uit Lommel allemaal doodgeschoten, Natuurhulpcentrum reageert geschokt

Lommel / Opglabbeek -

Medewerkers van het Agentschap Natuur en Bos hebben maandagvoormiddag de everzwijnen die onlangs gevangen werden in Lommel neergeschoten. Dat gebeurde op de terreinen van het Natuurhulpcentrum. Het zou gaan om een veiligheidsmaatregel. Nochtans had het Natuurhulpcentrum een opvangplaats voor de dieren gevonden. Natuur en Bos benadrukt dat het doden van de everzwijnen een “weloverwogen, maar de enige verantwoorde” beslissing was.