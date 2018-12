Europese topclubs sturen scouts naar Club Brugge-Atlético Madrid: PSG, Manchester United en… Dinamo Minsk

Er mag dan amper nog wat op het spel staan, de Champions League-wedstrijd tussen Club Brugge en Atlético Madrid wordt wel nog steeds op de voet gevolgd in Europa. Getuige daarvan het grote aantal scouts in de tribunes. Onder meer PSG, Manchester United, Chelsea en Liverpool zullen toekijken.

De vraag is natuurlijk welke clubs aanwezig zijn om een specifieke speler van Club Brugge in de gaten te houden. Vooral spits Wesley Moraes werd de voorbije week gelinkt aan een transfer naar het Engelse Arsenal, maar dat is zowat de enige topclub uit de Premier League die geen scouts in de tribune heeft zitten.

Alle clubs die scouts sturen naar Club Brugge-Atlético Madrid:

- PSG (Fra)

- Manchester United (Eng)

- Chelsea (Eng)

- Liverpool (Eng)

- Tottenham Hotspur (Eng)

- Inter Milaan (Ita)

- AC Milan (Ita)

- Borussia Dortmund (Dui)

- Lille (Fra)

- Southampton (Eng)

- Everton (Eng)

- Fulham (Eng)

- RB Leipzig (Dui)

- PSV (Ned)

- Standard (Bel)

- Dinamo Minsk(W-Rus)

- Newcastle (Eng)

- Al Ahli (Sau)