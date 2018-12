PSG? Nederlands toptalent Frenkie de Jong krijgt tegenstrijdig advies (en is onderwerp van merkwaardig bod)

Waar speelt Frenkie de Jong volgend seizoen? Die vraag houdt Nederland al een tijdje bezig. PSG zou het toptalent van Ajax voor 75 miljoen euro wegplukken uit de Eredivisie, maar er komt weerwerk tegen dat gerucht.

Volgens De Telegraaf is de deal met PSG zo goed als rond. De Franse topclub legt een bom geld op tafel in Amsterdam voor de 21-jarige international van Oranje. De Jong zelf hield in een interview met de NOS zijn lippen echter stijf op elkaar. “Er is nog niets beslist”, zei hij. “Het is ook een optie dat ik blijf. Ajax spreekt met clubs, maar dat doen ze voor alle spelers. 75 miljoen? Mij doet het niet heel veel. Ik ga er niet anders door voetballen, heb ik het gevoel.”

75 miljoen euro. Wat doet dat met een 21-jarige jongen uit Arkel? Met Frenkie de Jong?



https://t.co/C7RcnTz6et#pecaja pic.twitter.com/CsJsuVYhQn — NOS Sport (@NOSsport) 8 december 2018

Barcelona

Vader John ziet zijn zoon liever niet naar PSG vertrekken. “Er bestaat een 95 procent kans dat Frenkie Ajax komende zomer verlaat”, aldus John de Jong. “Naar Barcelona verhuizen zou mijns inziens de beste beslissing zijn. Hij moet natuurlijk zelf beslissen, daarvoor is hij slim genoeg. Ik ben ervan overtuigd dat hij de beste keuze zal maken in de lente. Maar alle ploegen die interesse tonen, zijn voetballende ploegen: Man City, PSG en Barcelona.”

Papa De Jong kwam overigens met een merkwaardig verhaal op de proppen in een gesprekje met Voetbalprimeur. “Noordeloos ligt vlak naast Arkel (het dorp waar De Jong opgroeide, red.) en heeft een gerenommeerde amateurclub hier in de regio. Zij zeiden dat als Parijs 75 miljoen biedt, dan bieden wij 75 koeien. Ja, dat is ook wel wat natuurlijk! Daarmee dat Frenkie nog een beetje twijfelt.”

Bayern?

De Jong kreeg dus advies van zijn vader, maar ook van Rafael van der Vaart. De ex-international, intussen op pensioen, ziet het toptalent het liefst van al naar Bayern verkassen.

“Ik vind hem echt een type voor de Bundesliga”, vertelde Van der Vaart bij Sky Sport Germany. “Ik weet toevallig dat hij dol is op de Bundesliga. Dat heeft hij wel eens gezegd, vaak zelfs. Het is voor hem heel goed om naast iemand als Thiago te staan. Dan zeg je: Die is van een ander niveau, daar wil ik heen.”

Maar zal Der Rekordmeister zoveel willen betalen voor een 21-jarige speler? “Ik snap wel dat als je zo’n bedrag moet betalen, dan moet een speler meteen op het niveau zitten. Zo hoort het. Maar ik zie Frenkie de Jong veel liever in de Bundesliga dan ergens in Frankrijk, waar hij één keer per maand mag spelen.”