UZ Gent transplanteert voor eerste keer een baarmoeder: “Technisch gezien kan een man nu ook zwanger worden”

Gent -

Een Vlaamse vrouw die geboren werd zonder baarmoeder, heeft van een team dokters van het UZ Gent een baarmoeder van een overleden vrouw ingeplant gekregen. Daardoor kan ze nu toch in verwachting geraken. De ingreep is een primeur voor België en opent een waslijst aan mogelijkheden en (ethische) vragen. “Het zet veel van wat we denken over zwangerschap op z’n kop”, zegt gynaecoloog Steven Weyers.