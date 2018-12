Hij kon zich niet doorzetten bij Westerlo en Lierse, nu doet Mbaye Diagne beter dan Lionel Messi en Neymar

Wie gaat er momenteel aan kop van de topschuttersstand in Turkije? Het zou een uitstekende quizvraag zijn. Het antwoord is niet Robinho, Henry Onyekuru of Burak Yilmaz. Het antwoord is wel Mbaye Diagne. En die doet een belletje rinkelen.

Het is een beetje chaos in de Turkse Süper Lig. Basaksehir gaat verrassend aan kop, voor Kasimpasa en Antalyaspor. Besiktas is pas vierde, titelverdediger Galatasaray pas zevende en Fenerbahçe staat zelfs pas zestiende.

Kasimpasa, de club van ex-Anderlechtspeler Trezeguet, doet het dus best aardig dit seizoen. De Egyptenaar noteerde dit seizoen al vijf doelpunten en vijf assists, maar dé ster van de club is toch Mbaye Diagne. De 27-jarige Senegalees deed al zestien keer de netten trillen in vijftien optredens.

Niemand in de tien grootste Europese competities doet beter. Nummer twee is Junior Moraes van Shakthar met veertien goals, dan volgen Kylian Mbappé (PSG) en Emiliano Sala (Nantes) met twaalf. Daarna komen onder andere Lionel Messi, Neymar, Ivan Santini en Mbawana Samatta met elf goals.

Maar wat is de link van Diagne met België? Wel, de Senegalees trok al op jonge leeftijd naar Juventus. De Italiaanse topclub leende hem vervolgens enkele keren uit, waaronder aan Lierse en Westerlo. In ons land scoorde hij zeven doelpunten voor de Pallieters en drie keer voor de Kemphanen in 22 optredens. Juve verkocht de spits in de zomer van 2015 en sinds januari speelt hij voor Kasimpasa, waar hij vorig seizoen al twaalf keer scoorde in zeventien duels. Nu trekt hij die lijn dus gewoon door.

Foto: REUTERS

De topschuttersstand in de Süper Lig:

1. Mbaye Diagne (Kasimpasa) - 16 doelpunten

2. Yasin Oztekin (Göztepe) - 7

Hugo Rodellega (Trabzonspor) - 7

4. Souleymane Doukara (Antalyaspor - 6

Danijel Aleksic (Malatyaspor) - 6