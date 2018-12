Radja Nainggolan in Inter-selectie voor Europese wedstrijd tegen PSV, maar coach Spalletti spuit wat mist

Radja Nainggolan zit in de selectie van Inter voor het cruciale duel tegen PSV, dinsdag op de zesde speeldag van de Champions League. De Belg stond de voorbije weken aan de kant met een pijnlijke enkel.

Inter-coach Luciano Spalletti wilde wel niet bevestigen dat Nainggolan effectief het wedstrijdblad zal halen. Mogelijk geraakt hij niet volledig fit en valt hij de komende uren alsnog uit de selectie.

Nainggolan liep de blessure eind november op in het Champions League-duel tegen Tottenham. De Antwerpenaar miste hierdoor onder meer de wedstrijden tegen AS Roma (2-2), de club waar hij van 2014 tot afgelopen zomer furore maakte, en de kraker op Juventus (1-0 verlies).

Barcelona kijkt in de andere partij in groep B Tottenham in de ogen. Barça is al zeker van winst in de groep. Tottenham strijdt met Inter voor het andere ticket voor de achtste finales. Beide clubs hebben evenveel punten. De Spurs gaan bij een overwinning door, omdat ze een beter onderling resultaat hebben tegen Inter.