“Buitengewoon talent” Phil Foden blijft Manchester City trouw

Manchester City heeft het contract van de 18-jarige middenvelder Phil Foden verlengd tot juni 2024. Dat heeft het team uit de Premier League maandag laten weten.

Foden doorliep van zijn achtste de jeugdreeksen bij City. Aan het begin van dit seizoen mocht hij met de selectie van trainer Pep Guardiola mee op trainingskamp naar de Verenigde Staten. Hij sprokkelde deze jaargang al enkele invalbeurten in de Premier League en had begin augustus een basisplaats in de wedstrijd tegen bekerwinnaar Chelsea om de Community Shield.

“Hij is een buitengewoon talent en is bij onze club haast geboren en getogen”, verklaarde Txiki Begiristain, directeur voetbal bij City. “Hier wil Phil dus voetballen. We zijn heel blij dat hij langer bij ons blijft en met coach Pep Guardiola en de andere spelers rond hem kan hij zich ontwikkelen.”