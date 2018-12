De Wever over omstreden campagne: “Niet ons beste moment, maar van inhoud nemen wij geen woord terug”

De N-VA-campagne tegen het migratiepact met omstreden beelden en slogans “was niet het beste moment” van de partij. Dat zei voorzitter Bart De Wever in Terzake.

De campagne bestond uit foto’s van transmigranten met leuzen als ‘VN-migratiepact = verbod op terugsturen illegale gezinnen’ erop. Na enkele uren werd de pagina offline gehaald.

De Wever zegt dat hij op de hoogte was van de inhoud, maar niet van de afbeeldingen. Hoewel de campagne werd verwijderd, wil de N-VA’er niets van de boodschap terugnemen.”Alles wat in die campagne staat is correct. Van de inhoud nemen wij geen woord terug.”