Spanje verheugd over vertrek van N-VA uit Belgische regering: “Geluk bij een ongeluk”

Brussel - Spaans minister van Buitenlandse zaken Josep Borrell heeft maandag het vertrek van de N-VA uit de Belgische federale regering “goed nieuws” genoemd. Zoals bekend heeft Madrid het erg moeilijk met de houding van N-VA in het dossier van Catalonië. Zo raakte de Vlaamse vertegenwoordiger in Spanje zijn diplomatieke status kwijt naar aanleiding van uitspraken van Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans, die erg kritisch is over het opsluiten van Catalaanse politici die naar onafhankelijkheid streven.

“Het is goed nieuw dat de Belgische regering de interne crisis heeft overwonnen”, zei de Spaanse minister in de rand van een persontmoeting. De herschikking van de Belgische regering en het vertrek van N-VA uit de regering-Michel is voor hem ook een goede zaak voor Spanje omdat “er nu geen ministers meer inzitten die kritisch tegenover ons staan”. “Dat is een geluk bij een ongeluk”, aldus Borrell.

Madrid was begin december erg misnoegd over de tweets van Defensieminister Sander Loones (N-VA) over de aangekondigde hongerstaking van twee opgesloten Catalaanse politici. De Spaanse minister had zich toen sterk gemaakt dat de tweets niet onbeantwoord zouden blijven.