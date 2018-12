Mama doet wanhopige oproep: “Als we dit bedje terugvinden, kunnen we ons zoontje toch iets geven van zijn opa”

Op Facebook heeft een jonge mama een bijzondere oproep gedeeld. De vrouw is op zoek naar het kinderbedje dat haar vader destijds zelf schilderde. De man is vorig jaar plots overleden, drie dagen na de geboorte van haar tweede zoontje. Het bedje zou een tastbaar aandenken zijn aan de opa die hij nooit heeft gekend.

“Wie kan ons helpen? Wij zijn op zoek naar dit kinderbedje”, begint Leen haar oproep. “Mijn vader heeft het zelf geschilderd voor mijn oudste zoontje. In 2015 hebben we het verkocht op een tweedehandssite omdat ons zoontje te groot was geworden. Maar op 17 juni 2017 kregen wij na een lang verlangen heuglijk nieuws dat er toch een derde kindje - een tweede zoontje - op komst was.”

Nauwelijks drie dagen later werd Leen van haar roze wolk gegooid, toen haar vader onverwacht het leven liet. “Onze jongste zoon zal hem dus nooit leren kennen. Daarom zouden wij het geweldig vinden, mochten wij het bedje terugvinden. Zo kunnen we hem toch iets geven van zijn opa.”

De oproep van Leen is intussen al meer dan 5.000 keer gedeeld. Wie informatie heeft over het bedje, kan mailen naar ridderbed@gmail.com.