Marc Wilmots is (alweer) lyrisch over Axel Witsel en onthult ziekte vlak voor EK 2016: “Een jaar mee gesukkeld”

Marc Wilmots heeft nog eens van zich laten horen. In een “open gesprek” met Eleven Sports had de ex-bondscoach het onder andere over Axel Witsel.

Wilmots werd intussen meer dan een jaar geleden ontslagen bij Ivoorkust, een avontuur waar hij geen spijt van heeft. “Ik ben blij dat ik naar Afrika getrokken ben. Dat heeft me geestelijk verruimd. Ik heb gezien hoe het er daaraan toegaat. Ook al was het op sportief vlak niet meteen een succes, ik heb veel goede herinneringen overgehouden aan die ervaring. Ik hou van reizen, ik ben 50 jaar en dus ik zie me nog twee of drie jaar rondtrekken. Maar het hangt ervan af wat er komt.”

Er werd ook gesproken over de Rivierderby tussen Schalke 04, de ex-club van Wilmots, en Borussia Dortmund. En toen kwam natuurlijk Axel Witsel ter sprake. “In Dortmund spelen ze met een dubbele zes, bij de nationale ploeg had ik iemand nodig die het brein van de ploeg kon zijn. Ik spreek nu over 2014, toen ik Axel alleen op de zes zette. Dat was om de tegenstander met twee nummers tien of acht vast te zetten. Ik vond dat de beste manier om een tactische cultuur te kweken en Witsel kan zich wegcijferen voor een ploeg.”

“Axel is opgeleid als een tien en ik had iemand nodig die erg intelligent was”, ging een lyrische Wilmots voort. “Ik heb hem doen begrijpen dat als hij het niveau van een Busquets of Pjanic wilde halen, hij op die positie het hoogste rendement zou halen. De carrière van Witsel is goed geëvolueerd. Hij is de beste zes voor België. Hoe hij dat invult, is uitzonderlijk. Wat ik grappig vind, is dat men hem verwijt om te weinig verticaal te spelen. Zijn rol daar is anders dan bij Dortmund, waar hij dat wél doet. Wat hij nu doet, verbaast me niet. Op de zes, de acht of de tien, hij haalt overal hetzelfde niveau. Opmerkelijk!”

Wilmots deed tijdens het interview ook een opmerkelijke onthulling. “Ik heb een tijdje last gehad van een ontsteking in mijn bloed”, aldus de ex-bondscoach. “Dat was voor het EK. Ik heb me zelfs de vraag gesteld of ik naar het EK zou gaan. Het kostte me een jaar om opnieuw op topniveau te geraken en me goed te voelen. Dus mij mag je een goede gezondheid wensen, alsook voor de mensen die ik graag zie. Dat is hét belangrijkste. Het lijkt banaal maar ik zweer het je: als je hebt meegemaakt wat ik heb meegemaakt, dan ben je blij om in goede gezondheid te verkeren.”