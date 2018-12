Beyoncé, Bollywood en véél blingbling: dit is het duurste huwelijk ter wereld

Er zijn extravagante trouwfeesten, decadente trouwfeesten en compleet over-the-top- trouwfeesten. En dan is er het feest van Isha Ambani (27) en Anand Piramal (33). Zij is de dochter van de rijkste man van India, hij de zoon van een andere Indiase miljardair. Samen goed voor een gastenlijst met Hillary Clinton en Arianna Huffington en een optreden van Beyoncé. En dat is dan nog maar voor de pre-bruiloft.