Gezocht: schattig drakenbedje voor kleine Jax dat opa Willy beschilderde voor zijn dood

Ternat - Leen Adams uit Ternat is op zoek naar het schattige kinderbed dat haar intussen overleden vader beschilderde. Ze verkocht het ‘drakenbedje’ drie jaar geleden via 2dehands.be, maar zou het nu toch héél graag om een bijzondere reden terug willen.

De opmerkelijke zoektocht van Leen bevat alvast alle ingrediënten van een meeslepend eindejaarsverhaal. Eentje dat hartverwarmend is en zeker hoopgevend, maar jammer genoeg ook de verplichte brok tragiek bevat. Het mooiste is misschien wel nog dat werkelijk iedereen mee kan helpen om er een goed einde aan te breien.

Een kinderbedje dat de bijzonder creatieve opa Willy beschilderde met schattige draakjes, daar draait het allemaal om. Leen Adams verkocht het in de lente van 2015 via de website 2dehands.be. “Het bedje werd enerzijds verkocht omdat onze zoon Finn er te groot voor geworden was”, zegt Leen. “Op dat moment bleek bovendien ook dat we om medische redenen enkel konden dromen van een derde kindje.”

Domper

Het geluk van Leen en haar man kon een aantal jaren later niet op toen ze toch zwanger bleken van een derde spruit. Al volgde op dat bijzonder heuglijk nieuws al snel een zware domper. “Toen we nog maar net wisten dat we zwanger waren, leefde mijn vader Willy nog”, zegt Leen. “Maar nog voor we hem dat konden vertellen, is hij heel plots overleden.”

De familie Adams zat enkele maanden op een rollercoaster van emoties. Kleine Jax werd uiteindelijk in februari van dit jaar gezond en wel geboren. Dat de kleine jongen zijn ‘opa Willy’ nooit zal kennen, blijft enorm knagen. Om toch een symbolische band met zijn opa op te bouwen, hoopt Leen het drakenbedje terug te vinden waarin grote broer Finn jaren geleden zo goed sliep. “Aan wie we het verkochten, weten we totaal niet meer”, zegt ze. “Ik herinner mij enkel nog dat het Vlamingen waren. We beseffen dat de kans groot is dat zij het intussen ook al doorverkocht hebben.”

Anderhalf jaar

Mocht het bedje teruggevonden worden, dan hoeft Leen het alvast niet onmiddellijk terug te hebben. “We willen een kind zijn bedje ook niet zomaar afnemen”, zegt Leen. “Onze Jax is nu trouwens nog te klein en zal er toch pas binnen anderhalf jaar in kunnen. Het zou fantastisch zijn, mochten we het tegen dan terugvinden.”

Facebook

Via Facebook werd gisteren een zoektocht opgestart, mét hartverwarmend succes want het bericht van Leen werd op enkele uren tijd al honderden keren gedeeld. Wie meer weet over het bedje, kan mailen naar ridderbed@gmail.com