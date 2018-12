Vanden Stock komt niet meer naar Anderlecht: oud-voorzitter heeft genoeg van dispuut over centen met Coucke

Roger Vanden Stock (76) was niet aanwezig op Anderlecht-Charleroi. Navraag leert ons dat een dispuut tussen Marc Coucke en de voormalige aandeelhouders van RSCA aan de basis ligt. Coucke moet sommigen van hen nog een fikse som geld, maar wil opeens niet alles meer betalen omdat het oude bestuur volgens hem exuberant veel uitgaf aan makelaars. Dat zit Vanden Stock erg hoog. Keert hij ooit nog terug in de tribunes?

Het is bijna een jaar geleden dat Marc Coucke zo’n 59 miljoen betaalde voor 74 procent van de aandelen van Anderlecht. Hij werd daarmee voorzitter van de grootste voetbalclub van het land, maar de oude aandeelhouders werden niet allemaal in één keer uitbetaald. Sommigen hebben voor Nieuwjaar nog geld te goed.

Opvallend genoeg belegt Anderlecht net vandaag een vergadering met die oude aandeelhouders. Niemand moest lang raden waarover dat overleg zal gaan. De geruchten waaien al een tijdje. Coucke wil de schulden van Anderlecht indijken en hoopt te kunnen ontsnappen aan een aantal betalingen die hij nog moet doen. Als reden gebruikt hij opnieuw het Belgische voetbalschandaal. Hij roept in dat het oude bestuur – lees Roger Vanden Stock en Herman Van Holsbeeck – in het verleden exuberant veel aan makelaars hebben betaald.

Roger Vanden Stock heeft er ondertussen genoeg van. Hij en de mensen rondom zich hadden altijd het beste voor met Anderlecht, maar nu voelen ze zich vrij respectloos behandeld door het nieuwe bestuur. Als Marc Coucke beweert dat er te veel geld vloeide naar makelaars, moet hij dat ook onderbouwen en staven met bewijzen. Bovendien onderschreef financieel directeur Jo Van Biesbroeck – nu nog steeds een vertrouwensman van Coucke – vorig seizoen ook alle uitgaven van het oude bestuur.

Erevoorzitter?

De kans lijkt uitermate klein dat er vandaag een oplossing uit de bus komt met de oude garde. Het is zelfs afwachten hoeveel oude aandeelhouders effectief naar de vergadering zullen komen, want voor velen van hen is het nu al een pure advocatenkwestie geworden. Coucke moet de schulden betalen, ook met het oog op de licentie voor volgend seizoen.

Ironisch genoeg speelt Anderlecht nog altijd in het Vanden Stockstadion. Bij de verkoop van de club kreeg Roger Vanden Stock ook de functie van erevoorzitter aangeboden, maar dat werd eigenlijk nooit officieel gemaakt. Is zijn band met Anderlecht nu definitief gebroken? Zijn dochters Claire en Julie hebben ook nog 5 procent symbolische aandelen in de club, maar er zal veel werk zijn om de brokken nog te lijmen.