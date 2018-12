Vind je de kerstboom optuigen al gedoe? Deze vijf huishoudens gaan net iets verder: “92.720 lampjes”

Vond u het al een ­gedoe om uw kerstboom op te tuigen? Kijk dan eens naar deze beelden en besef dat het nog veel erger kan. Van in augustus zijn deze kerstfans al in de weer om hun huis klaar te krijgen voor de feesten. “Bij 30 graden waren we de eerste versiering al op aan het hangen.” En nu mogen de lichtjes eindelijk aan. Nog meer dan vorig jaar. “Een stap terug is geen optie, het hele jaar door zoeken we naar nieuwigheden en extraatjes.”

Overmere: extra zekeringkast voor 92.720 lichtjes

“Volgend jaar is het de 25ste verjaardag van ons kersthuis, dan gaan we voor 100.000 lampjes”, zeggen Freddy Garré (58) en Ria Jacobs (45) uit het Oost-Vlaamse Overmere. “Nu zitten we al aan 92.720 stuks. Ook hier begon het ooit met één lichtslinger als remedie tegen de donkere dagen. Om er daarna elk jaar wat bij te hangen. Een paar jaar geleden hebben we een extra zekeringkast geïnstalleerd, want anders kon ik niet meer koken tijdens de kerstperiode. De elektriciteit viel telkens uit wanneer ik mijn fornuis gebruikte. Niet moeilijk, we hebben hier ruim 300 stekkers.”

Oostakker: in augustus beginnen versieren

Foto: carlo coppejans

“Voor het tiende jaar op rij hebben we ons huis versierd”, zeggen Peter Lootens (36) en Mira Meirsschaut (38) uit Oostakker. “Het begon met één verlichte slede, het jaar daarop ietsje meer, en vandaag hebben we 85.000 lichtjes, een kerstman van 2,3 meter, pinguïns, rendieren... Half ­augustus zijn we begonnen met het interieur. De tuin konden we pas na 2 november aanpakken omdat die tot dan in Halloween-thema was aangekleed.”

Nieuwerkerken: een bed voor de Kerstman

Foto: Karel Hemerijckx

“Zo’n vijfhonderd kerstmannen staan in en rond ons huis”, zeggen Marc Willems (57) en Ria Droogmans (56) uit het Limburgse Nieuwerkerken. “Eigenlijk is er geen enkele ruimte die niet versierd is. Willen we in bad, dan moet de ijsbeer er eerst uit. En ook in onze kamer zit een levensgrote kerstman. Vorig jaar sliep er zelfs een in ons bed en moesten wij op de zetel. Nu kochten we een bed voor die kerstman, zodat we opnieuw een degelijke nachtrust hebben. Waar we alles na Nieuwjaar stockeren? Op zolder en in een garagebox die we huren.”

Zulte: een heel jaar werk

Foto: Foto Kurt

“85.000 lichtjes hebben we verdeeld over verschillende ornamenten. Daarbij ook een kleine versie van het Atomium”, zeggen Jean-Pierre Tytgat (63) en Marleen De Grote (60) uit het Oost-Vlaamse Zulte. “Intussen is het ons dertiende jaar. En telkens weer ben je er zo goed als een jaar mee bezig om alles te verzamelen en te maken. Want je wilt de mensen toch verrassen. Sommigen komen zelfs vanuit Limburg om ons huis te bewonderen.”

Bredene: op maat van de muziek

Foto: Simon Mouton

“Vooral de techniek achter de verlichting heeft me altijd gefascineerd, dus maakte ik een installatie die op de tonen van negen verschillende kerstliedjes flikkert”, zegt Dennis Pluy (37) uit het West-Vlaamse Bredene. “De buren hebben daar weinig last van omdat de muziek speelt via de FM-band. Wie de wagen voor mijn huis parkeert en afstemt op de juiste radiozender, hoort de muziek.”