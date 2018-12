Verrast Club Brugge-trainer Ivan Leko met amper 18-jarige Openda tegen Atlético Madrid?

Club Brugge sluit vanavond zijn campagne in de Champions League af met een galamatch tegen de Spaanse grootmacht Atlético Madrid. En mogelijk heeft coach Ivan Leko een verrassing van formaat klaar: de ­Kroaat overweegt om de 18-jarige Loïs Openda voor het eerst in de basis te droppen.

Gisteren lag die nog in balans met Schrijvers voor de positie naast Wesley in de aanval. Decarli verdwijnt na zijn owngoal tegen Waasland-Beveren niet geheel onverwacht uit de ploeg, waardoor Amrabat of Vormer rechts op de flank speelt. Omdat Leko nog steeds al zijn zes flankaanvallers mist, start Ngonge – die andere belofte – waarschijnlijk opnieuw op links. Rezaei is er opnieuw niet bij na een trap op training.

De verwachte elf: