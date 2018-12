De speciale rekening van Anderlecht: waar het dispuut tussen Coucke en de oude aandeelhouders nu echt om draait

Marc Coucke mag dan beweren dat het oude Anderlecht-bestuur exuberant veel aan makelaars betaalde, sommigen zien het veeleer als een excuus. Een excuus om de 6 miljoen euro plus 5 procent interest die hij aan verschillende oude aandeelhouders nog schuldig is niet meteen of toch niet volledig te moeten betalen. Het dispuut draait vooral daarom.