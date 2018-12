Marc Coucke wil 30 à 35 miljoen euro extra in Anderlecht pompen

Ook met het oog op zijn licentie moet Anderlecht zijn schulden nog proberen weg te werken. Bovendien wil het in januari enkele serieuze aanwinsten aantrekken en dat zal de club niet alleen financieren door overbodige spelers te verkopen.

Marc Coucke hoopt – wellicht tevergeefs – vandaag een compromis te bereiken met de oude aandeelhouders. Dan overweegt hij om bij Anderlecht een kapitaalsverhoging van 30 à 35 miljoen euro door te voeren. Dat is voor hem als miljardair geen onoverkomelijk probleem, maar het betekent wel dat de andere aandeelhouders – Michael Verschueren, Alexandre Vandamme, de familie Davignon, bouwpromotor Johan Beerlandt en de dochters van Roger Vanden Stock – de waarde van hun aandelen ook aanzienlijk zien verhogen en dat ze dus moeten investeren om Coucke te kunnen volgen. Of ze dat allemaal willen en kunnen, is een andere vraag.

Coucke paste de kapitaalsverhoging ook wel eens toe bij KV Oostende. Maar daar moest hij geen rekening houden met anderen.