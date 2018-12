Club Brugge speelt voor meer dan de eer in Madrid: sportief en financieel staat er nog heel wat op het spel

Nog voor de aftrap is Club Brugge zeker van zijn lot in de Champions League: de derde plaats en een doorstart in de Europa League. Maar toch staat er sportief en financieel nog heel wat op het spel. Als Club bij de vier beste derden van de Champions League eindigt, is het bij de loting voor de 1/16de finales van de Europa League reekshoofd en ontloopt het zo de Engelse kleppers Arsenal en Chelsea.

LEES OOK. Verrast Club Brugge-trainer Ivan Leko met amper 18-jarige Openda tegen Atlético Madrid?

Op dit ogenblik is Club met vijf punten en een positief doelpuntensaldo van +1 de op twee na beste derde van de acht Champions League-groepen. Een zege tegen Atlético betekent dat Club altijd reekshoofd is op de loting van 17 december in Nyon. Bij een gelijkspel wordt het rekenen en moet het hopen dat Liverpool verliest van Napoli en/of Galatasaray, Benfica, Shakhtar, Viktoria Plzen, CSKA Moskou en Valencia hun slotwedstrijd niet winnen.

Ook financieel staat er nog flink wat op het spel: winst tegen Atlético levert 2,7 miljoen euro op, een gelijkspel is goed voor 900.000 euro.