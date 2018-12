Düsseldorf-coach keihard voor Lukebakio: “Hij provoceert iedereen en wordt te veel gehypet”

Dodi Lukebakio scoorde dit seizoen al tien keer voor Fortuna Düsseldorf, dus ze zijn daar best wel blij met de 21-jarige Belgische belofte-international. Alleen is zijn trainer Friedhelm Funkel niet te spreken over zijn gedrag.

In de vrijdagmatch op het veld van Werder Bremen (3-1) liet Lukebakio zich tweemaal negatief opmerken. Nadat hij vanaf de stip had gescoord, weigerde hij de bal aan de spelers van Werder te geven. Er volgde een opstootje en hij kreeg geel. Ook veinsde Lukebakio nog een blessure. Toen hij zag dat de ref niet floot, sprong hij recht.

“Dit heeft niks met voetbal te maken”, aldus Funkel. De 65-jarige Duitser was echt boos. “Hij provoceert tegenstanders, toeschouwers en scheidsrechters. Dat laat ik niet zomaar passeren. Hij is een jonge speler die te veel gehypet wordt en nog veel te leren heeft, zoals hoe zich te gedragen op het veld en hoe omgaan met kritiek.” Afwachten of het sportieve gevolgen heeft.