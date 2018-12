Enzo Scifo weet waarom Anderlecht achteruitging: “Ik zeg al zeven, acht jaar dat het misloopt bij de rekrutering”

Enzo Scifo (52) was zondag even terug op Anderlecht om de aftrap te geven. De ex-Rode Duivel droomt al van zijn vertrek als speler in 2001 van een rentree door een grotere poort maar het kwam er (nog) niet van. Niet in 2010 toen hij werd genoemd als coach van de U21. Niet in 2016 toen men Weiler boven het duo Puel-Scifo verkoos. “Maar ik sta open voor elk voorstel van Michael Verschueren”, aldus Scifo in een interview aan ‘La Dernière Heure’.