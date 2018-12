CLUBNIEUWS. Anderlecht praat met nieuwe ex-speler en laat Boeckx spelen, 26-jarige regelt transfers bij Lokeren

Het is een Europese week maar de Belgische eersteklassers houden zich ook extrasportief bezig. Hoog tijd voor uw dagelijkse dosis clubnieuws!

ANDERLECHT. Praten met Scifo

Anderlecht zoekt nog altijd ex-spelers om de sportieve cel te versterken. Enzo Scifo (52) was zondag de eregast. Uit goede bron vernamen wij dat RSCA een verkennend gesprek zal voeren met Scifo en die staat daarvoor open. “Ik hoop dat ze me uitnodigen, want ik wou altijd al voor Anderlecht werken. Ik heb een heel goed contact met Michael Verschueren en als ze me een voorstel doen, zal ik dat bestuderen. Mijn eerste ambitie is nog altijd om coach te zijn. Maar bij een club als Anderlecht is er veel werk en kan ik ook een andere functie invullen. Zo ben ik al verheugd dat ze Zetterberg hebben teruggehaald. Hij gaat niet alle problemen oplossen, maar toch helpen om enkele zaken op punt te zetten. Weet je: als assistent van Claude Puel had ik eigenlijk al in 2016 kunnen terugkeren. Maar dat sprong toen nog af en achteraf hoorde ik niets meer van Roger Vanden Stock en Herman Van Holsbeeck. Dat was erg ontgoochelend, maar nu is er een nieuw bestuur, hé.” (jug, ldh)

Anderlecht zal donderdag tegen Dinamo Zagreb – in een match waarin niets meer op het spel staat – speelgelegenheid geven aan jongens die normaal gezien vaak op de bank zitten. Zakaria Bakkali trainde gisteren alvast voluit nadat hij uit de kern was gezet wegens een gebrek aan inzet en focus.

Frank Boeckx heeft een goede kans om in doel te staan. Boeckx keepte dit seizoen alleen nog maar in de beker tegen Union. Hij moet dit seizoen de nummer 1-positie – ook door blessures – laten aan Thomas Didillon.

Van Elias Cobbaut kwam er goed nieuws. Hij zal niet spelen in Zagreb, maar na vijf maanden blessureleed maakte de verdediger zijn wederoptreden bij de beloften. Tegen Waasland-Beveren stond hij in de basis. Eveneens goed nieuws van James Lawrence. De verdediger vreesde voor gescheurde kruisbanden, maar uit onderzoek bij dokter Declercq bleek de schade goed mee te vallen. (jug)

CERCLE. Ook Palun niet tegen Anderlecht

De spelers van Cercle hadden gisteren nog een uitlooptraining, vandaag zijn ze vrij. De beloften speelden gisteren nog op Charleroi en hadden genoeg aan één punt om zich te plaatsen voor Play-off 1. Lambot wordt deze week geopereerd, Cercle hoopt hem tegen de start van Play-off 2 te recupereren. Taravel keert ten vroegste terug tegen 26 december voor Cercle-Eupen. Lloyd Palun is zondag geschorst, Vitinho is zijn logische vervanger. (kv)

GENK. Roemeense ref

RC Genk-Sarpsborg moet donderdag in goede banen worden geleid door ref Istvan Kovacs. De 34-jarige Roemeen is al negen jaar FIFA-ref. Belgische clubs hebben geen al te beste ervaringen met Kovacs, zowel Anderlecht (2-3 tegen Saint-Etienne) als Club Brugge (2-0 bij Basaksehir) verloren hun match. De delegatie van Sarpsborg landt vandaag al, ze verblijft op hotel in Hasselt. Hun seizoen zit er al op, vrijdag volgt een toeristische uitsmijter als kerstgeschenk van de club. Sarpsborg zal in Genk gesteund worden door bijna duizend Noorse fans. (mg)

KV KORTRIJK. De Sart speler van de maand

Bij KV Kortrijk is Julien De Sart verkozen tot AGO Speler van de Maand in november. De middenvelder ontpopte zich steeds meer tot metronoom en wordt door de fans nu ook beloond voor zijn goede prestaties. Hij zette zijn prijs dit weekend ook nog eens kracht bij door zijn tweede goal in twee matchen te maken bij Kortrijk. Hij haalde het met 28 procent van de stemmen, voor Kaminski en Stojanovic. Kortrijk had gisteren een vrije dag om te recupereren van de drukke week. Vanaf vandaag begint de voorbereiding op Club Brugge. (gco)

KV OOSTENDE. Fans gratis naar Eupen

KV Oostende wil absoluut doorstoten naar de halve finales van de Croky Cup, en daarom trakteert het zijn supporters. Alle fans mogen gratis naar de bekermatch in Eupen op woensdag 19 december om 20 uur. Oostende trakteert niet alleen het ticket aan de reizende fans, maar ook het busvervoer is gratis vanuit Oostende naar de Oostkantons. Geïnteresseerde fans kunnen inschrijven via www.kustboys.be, partner Keolis zorgt voor de gratis bus. De wedstrijd tussen Eupen en Oostende is trouwens niet te volgen op de televisie. (jve)

LOKEREN. 26-jarige moet wintertransfers regelen

Lokeren staat allerlaatste. Roger Lambrecht (87) wil de club graag verkopen, maar een degradatie zou nefast zijn voor de verkoopprijs. Daarom wil de voorzitter in januari nog eens flink investeren in transfers. En het is de 26-jarige Thomas Bernaert (foto) die de transfers moet regelen.

Eind augustus ontsloeg Lokeren sportief directeur Willy Reynders. Hij is eigenlijk niet vervangen, maar de Waaslanders hebben in januari wel nood aan versterkingen. Trainer Trond Sollied heeft uiteraard een netwerk, maar iemand zal de deals wel moeten onderhandelen. Die verantwoordelijkheid ligt nu bij Thomas Bernaert. “Ik was vier jaar lang de rechterhand van Willy Reynders”, zegt hij. “Ik stelde contracten op, deed administratief werk, nam medewerkers aan. Ik kan wel zeggen dat je dan heel veel leert. Daarom voel ik me klaar voor deze taak. Al heb ik uiteraard niet de eindverantwoordelijkheid. Die ligt bij onze voorzitter en onze trainer, met wie we heel veel gaan overleggen.”

Bernaert studeerde sportmanagement en voetbalde zelf. “Ik heb heel mijn jeugd bij Standaard Wetteren gespeeld. Ondertussen is dat door mijn drukke job Edeboys in tweede provinciale geworden, maar ik ken het voetbalwereldje wel een beetje. In deze functie kom je ook snel in contact met clubs en makelaars en die leer je ook heel snel kennen.”

Veel zaakwaarnemers kregen overigens al een mail vanuit Daknam met het wenslijstje van Lokeren. Ze zoeken in januari naar een spits, een rechterflank met diepgang, een centrale/offensieve middenvelder en eventueel een centrale verdediger. (jug)

Lokeren heeft niet alleen mentale, maar ook fysieke averij opgelopen na de nederlaag tegen Oostende.

Zo trainden Ari Skulason (heup), Killian Overmeire (adductor), Mario Ticinovic (knie), Michaël Tirpan (enkel) en Guus Hupperts (hamstrings) gisteren niet mee. In de loop van de week moet duidelijk worden of ze fit raken voor de confrontatie tegen STVV van dit weekend. Gelukkig was er ook nog goed nieuws.

Zo hebben Geoffrey Mujangi Bia en Yusuf Lawal gisteren de groepstrainingen hervat. (whb)

STANDARD. Pocognoli nog in de lappenmand

De Rouches trainden gisteren een keer. Sébastien Pocognoli (adductoren, verzorging en individuele training), Merveille Bokadi (dij, volgende week opnieuw bij de groep) en Valeriy Luchkevych (enkel, volgende week opnieuw bij de groep) deden niet mee. Vanochtend staat er nog een laatste training op het programma voor de reis richting Turkije. Pocognoli en Djenepo (geschorst) zijn er zeker niet bij. (bfa)

WAASLAND-BEVEREN. Vandaag teambuilding, Ndao maakt comeback

Na de deugddoende overwinning tegen Club Brugge trekken de manschappen van Adnan Custovic vandaag allemaal samen op teambuilding. Op het domein van Stafort zullen de spelers en trainers enkele samenwerkingsactiviteiten afwerken. Goed nieuws was er ook uit de ziekenboeg. Lamine Ndao is hersteld van zijn knieblessure. De 23-jarige Senegalese spits maakte gisteravond zijn comeback bij de beloften tegen Anderlecht. (whb)