Pas dinsdag beslissing over borgtocht Huawei-CFO

De financieel directrice van het Chinese concern Huawei blijft voorlopig opgesloten in Canada. Haar advocaten vroegen om Meng Wanzhou wegens gezondheidsredenen vrij te laten op borg, maar het openbaar ministerie vreest dat ze zal vluchten naar China. De hoorzitting wordt dinsdag voortgezet.

De zakenvrouw werd op 1 december opgepakt op de luchthaven van Vancouver, op verdenking van het schenden van de Amerikaanse sancties tegen Iran. De VS willen haar uitlevering, China reageerde al woedend. Maandag beschuldigde Peking de Canadese autoriteiten ervan de mensenrechten te schenden door de 46-jarige manager niet de nodige medische zorgen toe te dienen. De vrouw zou al jarenlang lijden aan hoge bloeddruk, maar volgens Canada krijgt ze hiervoor medicijnen.

Normaal zou er maandag beslist worden of ze vrijkomt op borg, maar de beslissing is uitgesteld tot dinsdag. Het openbaar ministerie vreest immers dat ze zal vluchten naar China en dat land heeft geen uitleveringsverdrag met de VS.

15 miljoen dollar

De advocaten van Meng pleitten maandag dat ze de voorwaarden van de borg strikt zal naleven en ook de kosten die hiermee verbonden zijn volledig zal dragen. Hun voorstel is dat de vrouw een borg van zo’n 15 miljoen dollar (10 miljoen euro) zal betalen en al haar paspoorten zal inleveren. Samen met haar echtgenoot zou ze in Vancouver blijven, waar ze 24 uur op 24 uur een elektronische enkelband moet dragen.

In de VS riskeert Meng tot dertig jaar cel.