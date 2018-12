Gele hesjes bezetten opnieuw snelweg in Feluy (Henegouwen)

De gele hesjes hebben maandagavond opnieuw de snelweg A7 ter hoogte van Feluy, in Henegouwen, voor een deel bezet. Dat valt te lezen op de website met wegeninfo van de federale politie.

De burgerbeweging wierp omstreeks 22 uur een blokkade op en stak een vuur aan. De rechterrijstrook in de richting van Bergen is geblokkeerd. Volgens de politie zijn er ook manifestanten ter hoogte van de op- en afrit in Feluy.

In de buurt bevindt zich een vestiging van oliemaatschappij Total, die sinds het begin van de protesten wordt geviseerd door de gele hesjes. De site werd vorige maand verscheidene dagen geblokkeerd, wat ontaardde in rellen. Om nieuw geweld te voorkomen, besliste de politie tot begin deze maand om de E19 ’s avonds en ’s nachts af te sluiten in beide richtingen. Die maatregel is intussen opgeheven, maar de politie houdt er wel nog verhoogd toezicht.

Ook op andere plaatsen in België wordt nog actie gevoerd door de gele hesjes. Maandagavond is er op de A26, ter hoogte van Sprimont in de richting van Luik, een filterblokkade. Op de E19, aan de grens met Frankrijk, staan eveneens manifestanten. Dat kan tot file leiden in België, waarschuwt de politie op haar website.