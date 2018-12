Dodelijke zomer voor fietsers in Vlaanderen: einde van positieve trend

Er is voorlopig een einde gekomen aan de gestage daling van het aantal verkeersdoden in Vlaanderen. Dat is het gevolg van een erg dodelijke zomer voor fietsers op de Vlaamse wegen, zo blijkt uit een nieuwe verkeersveiligheidsbarometer van het verkeersinstituut Vias.

Tijdens de eerste negen maanden van dit jaar kwamen er 164 mensen ter plekke om het leven bij ongevallen op Vlaamse wegen, meldt Vias. Dat is 1 procent méér dan in dezelfde periode vorig jaar.

Het aantal doden ging nochtans al lang in dalende lijn. Ook halverwege dit jaar was er nog sprake van een afname. Maar de zomermaanden (juli-september) bleken erg dodelijk, in heel België trouwens. In Vlaanderen kwamen er opvallend veel fietsers om het leven. Dat heeft volgens Vias te maken met het mooie zomerweer, met veel zon en weinig regen. Veel mensen profiteerden ervan om hun stalen ros van stal te halen.

Na negen maanden staan er dus 164 verkeersdoden in de tabellen in Vlaanderen. Alleen in de provincie Antwerpen was er een daling: er vielen 24 doden minder dan in dezelfde periode vorig jaar. In de andere Vlaamse provincies nam het aantal verkeersdoden toe. De stijging was het grootst in Limburg (+14 doden).

In Wallonië verongelukten opvallend veel motorrijders. Foto: Shutterstock

In heel België

De zomer eiste in heel België een zware verkeerstol. In totaal kwamen er in juli, augustus en september bij verkeersongevallen 149 mensen ter plaatse om het leven, twintig meer dan in de zomers van 2016 en 2017. In Wallonië verongelukten opvallend veel motorrijders.

Ondanks de slechte zomercijfers, daalde voor heel België het aantal verkeersdoden in de periode januari-september wel nog. Met 333 doden ter plaatse, 4,6 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar, werd een nieuw laagterecord neergezet, zegt Vias. Tegenover de vermelde stijging in Vlaanderen staat namelijk een forse daling in Wallonië (-10 procent tot 160 doden). In Brussel vielen tijdens de eerste negen maanden van dit jaar 9 doden (tegen 10 een jaar eerder).

Maar ook hier valt op : na zes maanden lag het aantal verkeersdoden in België nog bijna 14 procent lager dan in dezelfde periode een jaar eerder.

28.000 letselongevallen

Er werden tot en met september in totaal meer dan 28.000 letselongevallen geregistreerd in België, 0,6 procent meer dan een jaar eerder. Het aantal gewonden daalde lichtjes, tot ruim 35.700.

Het aantal jonge automobilisten dat overlijdt na een verkeersongeval, staat op het laagste niveau ooit, geeft Vias nog mee. Het aantal doden bij senioren stijgt daarentegen voor het tweede jaar op rij. Bijna een kwart van de verkeersdoden is een 65-plusser.

In de Vias-verkeersveiligheidsbarometer worden onder verkeersdoden het aantal dodelijke slachtoffers op de plaats van het ongeval verstaan. De slachtoffers die binnen de 30 dagen na het ongeval aan hun verwondingen bezwijken, zijn hier niet in rekening gebracht.

Minister Weyts belooft extra trajectcontroles. Foto: Gil Plaquet

Weyts: “Extra maatregelen op komst”

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) betreurt de kentering in het aantal verkeersdoden. “We zijn sinds 2014 uitstekend op weg om de doelstelling te halen om van 400 verkeersdoden naar 200 te gaan op zes jaar tijd”, stelt Weyts in een eerste reactie. “De laatste drie maanden staan spijtig genoeg haaks op die positieve evolutie.”

De minister wijst erop dat er extra maatregelen op stapel staan. Zo start in januari het ‘terugkommoment’ voor beginnende bestuurders, de laatste fase van de hervorming van de rijopleiding. Er komen ook extra vaste en mobiele trajectcontroles, voegt Weyts nog toe.

Dat meer mensen voor de fiets kiezen, is voor de minister een positieve vaststelling, maar “spijtig genoeg vertaalt zich dat ook in een stijging van het aantal fietsslachtoffers”. Weyts wijst erop dat Vlaanderen specifiek voor fietsers 20 miljoen euro investeert in veilige schoolomgevingen en versneld investeert in fietsonveilige kruispunten. “Bij dat laatste willen we de kruispunten van gewestwegen waar verhoudingsgewijs meer fietsslachtoffers vallen, sneller aanpakken”, luidt het.

Bellot: “Daling te zwak om doelstelling 2020 te bereiken”

Federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) is dan weer blij met de relatief goede cijfers voor heel België. “Er waren nooit eerder minder verkeersdoden, maar de daling is te zwak om de doelstelling van 420 verkeersdoden in België tegen 2020 te bereiken”.

De minister wijst op enkele maatregelen die moeten helpen om het aantal verkeersdoden verder terug te dringen. Zo zijn de eerste veroordelingen tot een alcoholslot achter het stuur intussen uitgesproken, zegt hij. Zo’n alcoholslot is sinds juli verplicht voor bestuurders die betrapt worden met een alcoholgehalte van 1,8 promille of meer. “Het zal ons helpen in de strijd tegen alcohol achter het stuur”, stelt Bellot. “Andere maatregelen tegen recidive zullen in de toekomst ook hun vruchten moeten afwerpen.”