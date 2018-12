Familie moet nog weken wachten op zekerheid omtrent doodsoorzaak van Sanda

Op de resultaten van de ­autopsie zal de familie van de Sanda Dia(20), die vorige week overleed tijdens een studentendoop, nog minstens vier weken moeten wachten. De blijken van medeleven van de studentenclub zijn wel ­onderweg.

Volgens advocaat Jorgen Van Laer, die een van de betrokken leden van studentenclub Reuzegom bijstaat, is zijn cliënt in shock door het tragische overlijden van de student burgerlijk ingenieur uit Edegem.

Dat de familie van de student niet begrijpt dat er niet eens rechtstreeks condoleances worden overgemaakt, wil hij nuanceren. “Op vraag van Slachtofferhulp worden de rouwbetuigingen via hen overgemaakt. De dienst had gevraagd om dat via hen te doen om de sereniteit te proberen behouden bij dit enorm verlies.”

LEES OOK.Familie student die stierf na doop hoopt op gerechtigheid: “Dit verhaal mag niet in de doofpot belanden”

Andere betrokken advocaten bevestigen dat ­iedereen binnen het praesidium zwaar aan­geslagen is. De meesten zijn intussen verhoord en riskeren gerechtelijk vervolgd te worden. Aan­houdingen, zo bevestigt het parket, zijn er niet. Op de precieze doods­oorzaak van de student is het allicht nog minstens vier weken wachten. Pas dan worden de resultaten van de autopsie verwacht.

Al wezen de eerste ­onderzoeksdaden in de richting van onderkoeling in combinatie met het (gedwongen) drinken van grote hoeveel­heden vissaus.