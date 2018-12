Barcelona wil voorlopig geen wedstrijd in Verenigde Staten afwerken, La Liga haakt af

Barcelona wil voorlopig geen wedstrijd van de Primera Division in de Verenigde Staten spelen. Dat maakte de Spaanse topclub gisterenavond bekend.

Normaal zou het duel tussen Gerona en Barcelona, voor de 21ste speeldag, in Miami afgewerkt worden. Barça ging hiermee akkoord, maar maakt nu wat voorbehoud. “Barcelona was en is nog altijd bereid om een wedstrijd van La Liga in Miami te spelen en aanvaardde dat de opbrengst onder de eerste- en tweedeklassers verdeeld werd,” klinkt het in een mededeling. “Maar zolang er geen akkoord is tussen alle betrokken partijen, kan dit project niet doorgaan.”

De Spaanse profliga, die de Primera Division organiseert, mikt op marktverruiming en wil daarom competitiewedstrijden in de Verenigde Staten afwerken. Het voorstel is echter omstreden. Eerder maakten de Spaanse voetbalbond RFEF en de vakbond van Spaanse voetballers AFE al bezwaar.

Later maandag liet La Liga weten dat het, als Barcelona zich terugtrekt, de wedstrijd tegen Gerona niet in Miami wil laten plaatsvinden. De instantie preciseert wel alles in het werk te stellen om een andere match vanuit Spanje naar de VS te verplaatsen. (belga)