“Tot nader order geen studentendopen meer”: KU Leuven grijpt in

Luc Sels, rector van de KU Leuven, roept op om tot nader order geen studentendopen meer te organiseren. Dat zei hij in het Radio 1-programma ‘De Ochtend’. De oproep komt er na het overlijden van een 20-jarige student na een uit de hand gelopen doop van studentenclub Reuzegom vorige week.

Het geduld van Sels is op: de rector van de KUL roept vandaag alle Leuvense studentenclubs bij zich om hen een aangescherpt (doop)charter te laten ondertekenen. Dat charter, dat richtlijnen en praktische afspraken vastlegt rond het organiseren van activiteiten, is wel ondertekend door alle studentenverenigingen die lid zijn van de Leuvense Overkoepelende Kringorganisatie, maar niet door een hele reeks studentenclubs. Ook Reuzegom tekende het charter niet.

Voor de Leuvense rector is de tijd van praten en geduldig overleggen voorbij. De herhaalde vraag om het charter te tekenen, is volgens Sels telkens “op een koude steen gevallen”. Hij trekt een lijn in het zand en wil de clubs op hun verantwoordelijkheid wijzen. De clubs zelf verbieden kan de Leuvense rector niet, want “er bestaat nog zoiets als de vrijheid van vereniging”.

Strengere regels

Volgens Sels is het charter zelf ook op verschillende punten aangescherpt. Zo zal de persoon die toezicht houdt op activiteiten, zoals studentendopen, geen drank of drugs mogen nemen. Er komen strengere regels op het gebruik van voeding en drank (bv. het mengen van bepaalde stoffen) en op het gebruik van de openbare ruimte.

De opvallendste maatregel: tot nader order wordt aan alle studentenclubs gevraagd om geen dopen meer te organiseren. Indien die clubs dat weigeren, zetten ze zich buiten het tuchtreglement van de KU Leuven en riskeren ze sancties, die in het uiterste geval kunnen leiden tot de uitsluiting van de universiteit.

Sanda Dia

De rector neemt de maatregel na de uit de hand gelopen studentendoop van studentenclub Reuzegom vorige week: daarbij werd Sanda Dia (20) verplicht een grote hoeveelheid visolie te drinken. Hij belandde in een coma en overleed vrijdag. Sels is naar eigen zeggen “zwaar geschokt” door de gebeurtenissen en spreekt van een “emotioneel dieptepunt” in zijn periode als rector.

Reuzegom kwam na de feiten zwaar onder vuur te liggen. Koepelorganisatie Seniorenkonvent Leuven trok de erkenning van de studentenclubclub in, en ook rector Sels kondigde afgelopen weekend via Twitter al maatregelen aan. “Activiteiten van Reuzegom worden niet getolereerd. Ze zijn al meermaals over de schreef gegaan. In afstemming met gerecht en politie starten wij tuchtonderzoek tegen de verantwoordelijke studenten”, luidde het. Momenteel loopt in overleg met de politie en het gerecht ook een tuchtonderzoek naar de club voor Antwerpse studenten aan de KU Leuven.