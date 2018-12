Dienstenchequebedrijven gaan in een op de drie gevallen in op discriminerende vragen

Brussel - Als dienstenchequebedrijven discriminerende vragen krijgen van klanten, gaan ze daar in een op de drie gevallen op in. Dat blijkt uit een onderzoek met mystery calls dat de vzw Mycadis liet uitvoeren. In de helft van de gevallen gaat het over vragen naar een oudere of jongere poetshulp. Leeftijd scoort zo hoog omdat bedrijven de vraag van de klant niet als discriminerend ervaren, luidt het.

Op drie maanden tijd voerde een onafhankelijk en gespecialiseerd bedrijf 1.350 mystery calls uit bij alle dienstenchequebedrijven die actief zijn in Vlaanderen. Die kaderen in een actieplan dat Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) in 2017 afsloot met de stakeholders om discriminatie binnen de sector tegen te gaan.

Bij ongeveer de helft van de gevallen gingen de bedrijven niet in op het discriminerende verzoek van de klant. Zo’n 15 procent van de mystery calls konden moeilijk beoordeeld worden en bij ongeveer 30 procent was er sprake van discriminatie. Het ging vooral om onderscheid op grond van leeftijd, zowel jong als oud (47 procent), minder op basis van geslacht (25 procent) of op vlak van origine (18 procent).

“Meer en meer bedrijven aanvaarden niet dat klanten eisen stellen op vlak van origine. Men weet dat dit verboden is en dat is een goede zaak. Voor leeftijd is de alertheid er nog onvoldoende. Men beseft bijvoorbeeld niet dat een klant die expliciet om een oudere huishoudhulp vraagt voor zijn bejaarde moeder toch onbewust discrimineert”, verklaart Karel Hubau van Mycadis.

Het gaat volgens het onderzoek zo goed als altijd om onbewuste discriminatie. Het is dus belangrijk dat bedrijven zich er meer van bewust worden en gepast leren reageren op discriminerende vragen van klanten, klinkt het. De bedrijven in kwestie zullen nu gecontacteerd worden en verplicht worden een coachingtraject te volgen en een actieplan op te stellen met concrete maatregelen.

Bedoeling is ook dat er verder nog mystery calls uitgevoerd worden, waardoor discriminatie snel aangepakt kan worden.