Gele hesjes viseren AB InBev in Leuven: “Haal het geld waar het zit”

Leuven - ‘Gele hesjes’-actievoerders hebben maandagochtend betoogd voor de poorten van brouwerij AB InBev in Leuven. Volgens de lokale politie daagden er een 7-tal actievoerders op, die een spandoek met het opschrift “Haal het geld waar het zit” uitrolden.

Actievoerder Peter Terryn verklaarde in een video op Facebook waarom het protest volgens hem noodzakelijk was. Hij wijst op de vermeende betrokkenheid van de familiale aandeelhouders van AB Inbev bij de Panama Papers-, SwissLeaks- en LuxLeaks-schandalen rond belastingontwijking. Terryn wijst ook op de sociale onrust bij het personeel van AB Inbev, en het feit dat het bedrijf “bijzonder weinig belastingen betaalt”.

De actievoerders willen deze week elke avond van 19 tot 23 uur actievoeren bij de poort, in de aanloop naar het actieweekend van de ‘gele hesjes’, en de actiedag van de vakbonden nu vrijdag tegen de pensioenplannen van de regering. “Het is niet de bedoeling om de openbare weg te blokkeren”, klinkt het: de actievoerders blokkeerden naar eigen zeggen enkel de inkom voor de vrachtwagens. Het personeel wordt niet tegengehouden. “Afhankelijk van het aantal mensen dat opdaagt, kunnen we nog andere acties overwegen”, stelt Terryn.