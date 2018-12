Vlaamse stuurt mokken naar Wetstraat én koning: “Los het op”

De Vlaamse Karen heeft een crowdfunding opgestart om 84 mokken naar de Wetstraat te sturen, een daarvan is zelfs voor de koning. De boodschap is niet te misverstaan: ‘Los het op’ staat er op de tassen te lezen.

“Hey regering, los het op”, staat er op de website te lezen. De Vlaamse Karen brengt haar boodschap op ludieke wijze over. Voor amper een euro kan je een “kwart mok” kopen, voor vier euro heb je een volledige opgestuurd.

In totaal hoopt de oprichtster voldoende geld in te zamelen om 84 mokken richting de Wetstraat te zenden, een daarvan is voor het staatshoofd. Dinsdagochtend was er al zo’n 100 euro van de beoogde 350 euro ingezameld. Wie de actie wil steunen, kan dat doen op de crowdfundingpagina.