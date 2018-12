Gespecialiseerde profielen creëren een meerwaarde

De krappe arbeidsmarkt en de stijgende nood aan specifieke expertise op het vlak van Human Resources dwingen bedrijven tot creatieve oplossingen. Om de kennis en specialisatie van HR-Freelancers in huis te halen, doen ze steeds vaker beroep op Cantaloupe Interim Management opgericht door Marc Plancke in 2012. “Als HR-Freelancer zag ik het potentieel in de markt om een eigen bedrijf op te richten. Ons streven naar kwaliteit en onze transparante aanpak worden duidelijk geapprecieerd.”

Cantaloupe plaatst interim managers/freelancers in het domein van Human Resources voor uiteenlopende bedrijven over heel België. De belangrijkste rekruteringstool is LinkedIn. Marc Plancke: “Op die manier detecteerde ik ruim 1750 freelancers actief in HR. Ik heb alle profielen in kaart gebracht en gecategoriseerd. De freelancers die we voorstellen aan de opdrachtgevers beschikken niet alleen over de vereiste HR-ervaring en specifieke expertise maar hebben ook een persoonlijkheidsprofiel dat een vlotte inschakeling in het bedrijf en team in kwestie garandeert. Transparant communiceren en een no nonsens instelling zijn voor mij uiterst belangrijk.”

Snelle en efficiënte bemiddeling

Bij een concrete opdracht benadert Cantaloupe een aantal geschikte én beschikbare freelancers. Binnen 72 werkuren worden doorgaans twee à drie kandidaten voorgesteld aan de opdrachtgever. “Op die manier neem ik bedrijven heel wat werk uit handen. Het is immers niet evident om HR Interim Managers/Freelancers te vinden die én de specifiek vereiste expertise kunnen voorleggen én beschikbaar zijn tijdens de welbepaalde periode die de klant voor ogen heeft.”

Proactieve benadering

Opdrachtgevers van Cantaloupe komen uit alle sectoren: de financiële sector, grootdistributie, farmaceutische industrie, media, telecommunicatie, enz. “De meeste klanten zijn gevestigd in Brussel, Vlaams-Brabant en Antwerpen. Ook in Waals-Brabant krijgen we stilaan voet aan de grond. In de begindagen van Cantaloupe Interim Management bouwden wij ons klantenbestand hoofdzakelijk op door een proactieve telefonische benadering. De laatste twee jaar zien we dat bedrijven ons dankzij de mond-aan-mond- reclame meer en meer zelf contacteren.”

Specialisatie

Cantaloupe stelt opdrachtgevers experts voor in alle domeinen van HR: Talent Management, Reward, HR Transformation, Payroll, Recruitment, HR Legal, enz. “De markt apprecieert de focus op louter HR-profielen omdat we er telkens weer in slagen bedrijven in contact te brengen met de juiste en moeilijk te vinden HR-specialisten.”

